울산종갓집도서관 누적 이용 100만 명…하루 평균 2200명 방문

울산종갓집도서관을 찾은 방문객이 개관 1년 5개월 만에 100만 명을 넘어섰다. 울산 중구는 2024년 10월 24일 개관 이후 지난달 26일까지 누적 방문객이 100만4509명을 기록했다고 5일 밝혔다. 이 기간 운영일은 441일로, 하루 평균 2277명이 도서관을 이용했다. 도서 대출은 총 61만1175건에 달했다.
어린이 이용도 꾸준하다. 블록 놀이방 ‘창의공간’에는 6480명이 방문했고, 어린이 견학 프로그램에는 1824명이 참여했다. 이 도서관은 연면적 7012㎡, 지하 1층~지상 3층 규모다. 내부에는 열람 공간과 유아·어린이·일반 자료실이 마련돼 있다. 또 악기연습실과 음악감상실, 마루공간 등 다양한 문화 공간도 함께 운영되고 있다. 도서관은 도서 10만845권과 LP 음반 356점을 보유하고 있다.
중구는 올해부터 분기별 정기 문화공연을 열어 도서관 기능을 확대할 계획이다. 중구 관계자는 “도서관이 독서를 넘어 다양한 문화를 즐길 수 있는 공간으로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 프로그램을 늘려 주민 이용을 더욱 활성화하겠다”고 말했다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
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