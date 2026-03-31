대구 잠수교 아래 버려진 캐리어에서 여성 시신 발견

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 31일 15시 28분

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뉴스1
31일 오전 대구 북구의 잠수교 아래에서 시신이 담긴 캐리어가 발견돼 경찰이 수사 중이다.

경찰에 따르면 이날 오전 10시 30분경 ‘북구 칠성동 잠수교 아래에 수상한 캐리어가 있다’는 내용의 신고가 접수됐다.

출동한 경찰은 캐리어에서 여성으로 추정되는 변사체를 확인했다. 현재 이름, 나이 등 인적 사항을 파악 중이다.

경찰은 신원 파악과 함께 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.

#잠수교#캐리어#시신#변사체
정봉오 기자 bong087@donga.com
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