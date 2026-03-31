‘소화기는 이렇게’… 고사리손으로 안전체험

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30일 오후 서울 동작구청에서 열린 2026년 동작구 안전체험 박람회에서 어린이들이 물소화기로 모형 불을 끄는 소화기 체험을 하고 있다. 이번 박람회는 31일까지 동작구청 1층에서 진행된다.

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이한결 기자 always@donga.com
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