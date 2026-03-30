한양여대서 하루 두 차례 화재…100여 명 대피, 방화 가능성 조사

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서울 성동구 한양여대에서 하루 동안 두차례 화재가 발생해 학생 등 100여 명이 대피했다. 사진=뉴시스
서울 성동구 한양여대에서 하루 동안 두차례 화재가 발생해 학생 등 100여 명이 대피했다. 사진=뉴시스
30일 서울 성동구 한양여자대학교에서 하루 사이 두 차례 화재가 발생해 학생 등 100여 명이 대피했다. 경찰은 방화 가능성을 염두에 두고 용의자를 조사 중이다.

경찰과 소방 등에 따르면 이날 오전 9시 17분께 한양여대 본관 지하 1층 여자화장실에서 첫 번째 화재가 발생했다. 이어 낮 12시께는 교수회관 건물에서도 불이 났다.

본관 화재는 신고 접수 약 20분 만인 오전 9시 31분께 완전히 진화됐다. 불은 휴지통 일부를 태우는 데 그쳤지만, 이 과정에서 학생 등 100여 명이 대피하는 소동이 빚어졌다.

교수회관 건물에서 난 불은 별도의 신고 없이 자체 진화된 것으로 파악됐다.

경찰은 “학생이 불을 질렀다”는 목격자 신고를 토대로 용의자를 특정해 관할 지구대로 임의동행한 뒤, 학적과 신원 등을 확인하며 정확한 경위를 조사하고 있다.

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황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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