인천시, 무주택 청년층에 월세 20만원 씩 지원

인천시는 ‘청년 월세 지원사업’ 신청자를 5월 29일까지 모집한다고 30일 밝혔다. 이 사업은 경제적 어려움을 겪는 청년층의 주거비 부담을 덜어주기 위해 매달 20만 원씩 최대 24개월(총 480만 원)을 지원하는 것이다.
대상은 부모와 독립해 거주하는 19~39세 무주택 청년이다. 시는 정부의 청년 월세 한시 특별지원 사업 대상자(19~34세)보다 연령을 5세 확대해 더 많은 청년이 혜택을 받을 수 있도록 지원하기로 했다.
특히 올해부터 의무 복무를 마친 제대 군인의 경우, 복무 기간을 고려해 신청 가능 연령을 최대 3세 늘린다. 군복무 기간에 따라 40~42세까지 신청할 수 있다.
올해 약 2750명을 뽑아 지원할 예정으로 소득과 재산 기준을 반영한 선발 방식을 적용해 경제적 여건이 더 어려운 청년을 우선적으로 지원한다. 19~34세는 ‘복지로’, 35~39세는 ‘인천청년포털’을 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 거주지 관할 행정복지센터(동구, 부평구는 구청)를 직접 방문해 신청할 수 있다. 선정 결과는 9월 서면이나 문자 메시지로 안내될 예정이다.
시 관계자는 “청년들의 경제적 부담을 덜어 지역에 안정적으로 정착시키기 위해 추진하는 사업에 적극적으로 신청해달라”고 말했다.
황금천 기자 kchwang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0