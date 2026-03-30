대전 전민동-문지동, ‘골목형상점가’ 됐다

유성구,14곳 신규 지정… 총 45곳
대전 유성구는 전민동과 문지동을 포함한 14개 구역을 골목형상점가로 새롭게 지정했다고 29일 밝혔다. 골목형상점가는 2000㎡ 이내 범위에서 소상공인이 운영하는 점포가 15개 이상 밀집한 곳을 의미한다. 골목형상점가로 지정되면 온누리상품권 가맹점 등록, 골목상권 소비 촉진 지원 등 각종 공모 사업에 참여할 수 있는 혜택이 제공된다.
하반기 수통골 등 지정 확대 추진
유성구는 대전 5개 자치구 가운데 가장 많은 45개 골목형상점가를 운영하고 있다. 현재 2830개인 온누리상품권 가맹점도 1000여 개 이상 늘어나 4000여 개에 이를 것으로 예상된다. 구는 골목형상점가 인지도를 높이기 위해 45개 상점가 내 7300여 점포에 ‘유성구 골목형상점가 전용 스티커’를 제작해 배포한다.
하반기(7∼12월)에는 수통골, 죽동, 신성동, 둔곡동 등 신규 골목형상점가 후보지 19곳을 대상으로 홍보와 컨설팅을 진행해 지정 확대를 추진할 계획이다.
정용래 구청장은 “골목형상점가 지정으로 상인은 매출 증대를, 주민은 합리적인 소비 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대한다”며 “지역 골목상권 활성화를 위해 유성구 전역으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
김태영 기자 live@donga.com
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