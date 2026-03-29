인천 송도에 국내 첫 공공 무선조종 자동차 경기장 준공

인천 연수구 송도국제도시에 공공기관이 운영하는 국내 첫 무선조종 자동차(RC카·Radio-Controlled Car) 경기장이 들어섰다. 인천시는 28일 송도 달빛공원 인근에서 ‘달빛공원 RC 스포츠 경기장 조성 공사 준공식’을 열었다고 29일 밝혔다.
RC카 경기장은 2만㎡ 규모로 주 경기장과 보조경기장, 어린이 경기장, 조종대, 관람석 등을 갖췄다. 시는 시범 운영과 온라인 예약 시스템 구축을 거쳐 올해 6∼7월경 정식 개장할 계획이다. 경기장은 온로드 서킷(포장 경주로)으로 조성됐으며 국제무선조종자동차연맹(IFMAR)이 정한 국제대회 규격을 갖췄다.
경기장 운영을 맡는 인천경제청은 평소에는 시민 중심의 체험형 공간으로 운영하고, 국제대회 개최 시에는 시설 여건에 맞는 운영 체계를 적용할 예정이다. RC 스포츠는 무선조종(RC)을 활용한 고속 주행과 정밀 조작이 필요한 스포츠로 실제 모터스포츠와 유사한 전략과 기술이 요구된다. 일본과 미국, 유럽에서는 RC 스포츠가 생활형 스포츠로 자리 잡으면서 관련 산업과 동호인 규모도 늘어나고 있다. 유정복 인천시장은 “달빛공원 RC 스포츠 경기장은 국제 규격 트랙을 갖춘 만큼 인천의 새로운 스포츠·레저 명소가 될 것”이라고 말했다.
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