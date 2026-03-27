“직원이 치울 거야”…이케아에서 자녀에게 ‘민폐’ 가르친 부모 ‘공분’

대형 가구 매장의 레스토랑에서 한 부모가 자녀에게 부적절한 기초질서를 가르치는 모습이 포착되어 온라인상에서 거센 비난을 받고 있다.
최근 온라인 커뮤니티 보배드림 공식 SNS 계정에는 이케아 광명점에서 목격된 한 가족의 무책임한 행태를 고발하는 제보 사진과 글이 게시됐다.
제보자에 따르면 당시 현장에는 부부와 세 남매로 구성된 가족이 식사를 마친 뒤 자리를 뜨고 있었다. 이 과정에서 부모 중 한 명이 자녀에게 쇼핑 바구니를 가리키며 “여기 그냥 두면 직원이 알아서 치울 거야”라고 말하는 모습이 목격됐다. 공개된 사진 속에는 식사를 마친 테이블 아래에 이케아 쇼핑 바구니가 덩그러니 방치되어 있으며, 테이블 위 역시 먹다 남은 음식물과 쓰레기로 어지럽혀진 상태다.
이케아 레스토랑은 이용객이 직접 식기를 반납하고 자리를 정리하는 ‘셀프 서비스’를 원칙으로 운영된다. 하지만 해당 부모는 공공장소의 기본 에티켓을 지키지 않았을 뿐만 아니라, 오히려 자녀들에게 무책임한 태도를 정당화하며 교육적인 측면에서도 부적절한 모습을 보였다는 지적이다.
해당 게시물을 접한 네티즌들은 분노를 감추지 못하고 있다. 네티즌들은 “가정교육의 중요성을 다시금 깨닫게 된다”, “부모가 아이들에게 민폐를 가르치고 있다”, “콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다는 말이 딱 들어맞는다”며 날 선 비판을 쏟아냈다. 일각에서는 “저런 부모 밑에서 자란 아이들이 커서 어떤 어른이 되겠느냐”며 우려의 목소리를 높이기도 했다.
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