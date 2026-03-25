“버스 잘못 타 짜증”…일면식 없는 사람에게 흉기 공격

경기 성남시 분당구 오리역 인근에서 일면식 없는 여성을 흉기로 공격한 30대 여성이 경찰에 검거됐다.
분당경찰서는 24일 특수상해 혐의로 A 씨를 조사 중이라고 밝혔다. A 씨는 지난 19일 오후 5시 15분경 오리역 주변에서 20대 여성 B 씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받고 있다. 피해 여성은 얼굴 부위에 상처를 입어 병원 치료를 받았다.
A 씨는 범행 직전 정신과 진료를 받고 귀가하던 중이었다. 이후 버스를 잘못 탄 사실을 알고 내린 뒤 범행을 저지른 것으로 조사됐다.
신고를 접수한 경찰은 CCTV 등을 통해 동선을 추적해 같은 날 오후 9시 50분경 용인시 자택에서 A 씨를 체포했다.
A 씨는 경찰 조사에서 “버스를 잘못 타 짜증이 났고, 누군가 나를 공격할 것 같았다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 A 씨에 대해 구속영장을 신청했으나 법원은 초범이고 범행을 인정한 점 등을 고려해 영장을 기각했다. 경찰은 추가 범행 가능성을 우려해 지난 22일 A 씨를 응급입원 조치했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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