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사회
군산 아파트서 경비원에 흉기 휘두른 30대男 구속
동아일보
업데이트
2026-03-21 16:27
2026년 3월 21일 16시 27분
입력
2026-03-21 16:22
2026년 3월 21일 16시 22분
김예슬 기자
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뉴시스
아파트 경비원을 흉기로 살해하려 한 30대 남성이 구속됐다.
21일 전북 군산경찰서는 살인미수 혐의로 30대 A 씨를 붙잡아 구속했다고 밝혔다.
A 씨는 18일 오후 4시경 군산의 한 아파트에서 70대 경비원 B 씨를 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받는다. 크게 다친 B 씨는 현재 병원 치료를 받고 있다. 다행히 위독한 상태는 아닌 것으로 전해졌다.
경찰 조사 결과 A 씨는 범행 당시 질병 등을 이유로 심신장애 상태였던 것으로 파악됐다. 경찰 관계자는 “범행의 중대성 등을 이유로 A 씨를 구속한 뒤 조사 중”이라고 전했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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