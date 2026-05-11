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사회
여친·아내 몰카 공유… ‘불법촬영’ 사이트 운영진 2명 체포
동아일보
업데이트
2026-05-11 14:48
2026년 5월 11일 14시 48분
입력
2026-05-11 13:28
2026년 5월 11일 13시 28분
김예슬 기자
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불법 촬영물 유통 사이트 ‘AVMOV’ 운영진이 11일 공항에서 경찰에 붙잡혔다.
경기남부경찰청 사이버수사과는 이날 오전 6시경 인천국제공항에서 AVMOV 운영진 등 2명을 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.