라운지 무료 음료 가방에 쓸어간 고객…호텔, CCTV 공개

서울 시내에 있는 한 호텔에서 투숙객들을 위해 무료로 제공되는 음료수를 한 고객이 쓸어갔다는 사연이 전해지면서 공분을 샀다.
서울의 한 호텔은 소셜미디어(SNS) 스레드에 17일 “얼마 전 황당한 일을 겪었다”며 폐쇄회로(CC)TV 영상 일부를 올렸다. 공개된 영상에는 냉장고 문을 열더니 미리 준비한 쇼핑백에 음료를 가득 담는 남성의 모습이 담겨 있다. 이는 14일 오후 7시 37분경에 벌이진 일이라고 한다.
호텔 측은 “손님분들의 편의와 안락함을 위해 물과 음료를 2층 라운지에서 무료로 제공하고 있다”며 “대형 쇼핑백을 가지고 와 냉장고에 있는 물과 음료를 쓸어담는 것을 보고 너무 어이가 없어서 그냥 넘어갈 수 없을 것 같아 공개했다”고 밝혔다.
이어 “상식 밖의 행동은 남에게 피해를 주는 행동이며 절도다. 앞으로 이런 상황이 없었으면 좋겠다”고 덧붙였다.
영상을 본 누리꾼들은 “저건 절도 행위다” “저걸 이용하는 다른 사람은 생각 안 하나” “저런 사람들 때문에 무료 서비스가 사라진다” “작정하고 담아가네” “그냥 두면 안 된다” “경찰에 신고해야 한다” 등 강하게 비판했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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