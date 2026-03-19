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에스파 윈터, 삼성서울병원-유니세프에 각각 1억씩 기부
동아일보
업데이트
2026-03-19 16:45
2026년 3월 19일 16시 45분
입력
2026-03-19 16:37
2026년 3월 19일 16시 37분
조유라 기자
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“건강한 일상 되찾기를 응원”
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걸그룹 에스파의 윈터. 2025.12.25. 뉴스1
삼성서울병원은 19일 그룹 에스파의 멤버 윈터(본명 김민정·사진)가 삼성서울병원에 1억 원을 기부했다고 밝혔다. 윈터는 “경제적으로 어려움을 겪고 있는 환자분들의 치료와 회복에 조금이나마 힘이 되길 바란다”며 “다시 건강한 일상을 되찾을 수 있기를 응원하겠다”고 전했다. 윈터는 이날 유니세프 한국위원회에도 분쟁과 재해 지역 어린이들을 위해 써달라며 1억 원을 기부해 고액 후원자 모임인 ‘유니세프 아너스클럽’에 가입했다.
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#환자 치료
#회복 지원
#유니세프 한국위원회
#아너스클럽
조유라 기자 jyr0101@donga.com
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