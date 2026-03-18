승객 지키고 숨진 버스기사…날아온 바퀴에 맞고도 갓길에 안전 정차

고속도로를 달리던 화물차에서 바퀴가 빠져 반대편에서 오던 고속버스를 덮치는 사고가 발생했다. 이 사고로 숨진 버스 기사는 부상을 당한 상태에서도 차를 갓길까지 몰아 추가 사고를 막고 승객들을 지킨 것으로 알려졌다.
경찰과 소방당국에 따르면 18일 오후 3시 51분경 경기 평택시 서해안고속도로 포승분기점(JC) 인근 상행선을 주행하던 화물차에서 바퀴가 빠졌다.
바퀴는 중앙분리대를 넘어 반대편 하행선을 달리던 고속버스를 덮쳤고, 버스 운전기사인 60대 남성 A 씨가 심정지 상태에 빠져 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 경찰 등에 따르면 A 씨는 사고 직후 본인이 크게 다친 상태에서도 차를 갓길로 안전하게 몰고 간 뒤 세워 2차 사고를 막은 것으로 알려졌다.
당시 버스에 타고 있던 승객 중 2명은 경상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.
경찰은 정확한 사고 원인을 조사 중이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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