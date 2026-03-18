26~29일 영덕서 동해안 대표 축제 ‘영덕대게축제’

대구경북의 어제와 오늘 그리고 내일을 알려 드립니다.

경북 영덕군은 26일부터 29일까지 나흘 동안 강구 해파랑 공원 일원에서 동해안 대표 축제인 ‘영덕대게축제’를 연다. 올해 29회째를 맞은 축제는 ‘잡게 즐거움, 드시게 영덕대게’를 주제로 풍성한 먹거리와 즐길 거리로 꾸며질 예정이다.



축제 대표 체험 프로그램인 ‘영덕대게 낚시’와 ‘통발잡이 체험’은 매일 오전 10시, 오후 1시 두 차례 진행한다. 또 다른 인기 프로그램인 ‘대게 싣고 달리기’도 올해 미니 토너먼트 방식의 대회로 다시 운영한다. 축제장 곳곳에서는 대게를 저렴하게 구매할 수 있는 깜짝 이벤트도 진행한다.



눈과 귀를 즐겁게 할 공연도 다채롭게 펼쳐진다. 행사 첫날에는 지역 예술인이 꾸미는 ‘영덕대게 프린지 공연’이, 둘째 날에는 전 세대가 함께 즐길 수 있는 ‘세대공감 콘서트’가 열린다. 28일에는 인기 트로트 가수 전유진이 무대에 오르고 마지막 날인 29일에는 가수 황민호가 축제의 대미를 장식할 예정이다. 영덕군은 방문객의 편의를 높이기 위해 키오스크 주문 시스템과 스마트 줄서기 서비스를 올해도 운영한다. 바가지요금을 뿌리 뽑기 위한 ‘가격정찰체 모니터링 봉사단’도 가동한다.



© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지