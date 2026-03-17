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사회
파주서 민통선 철책 넘던 50대 남성 검거…진술 거부
동아일보
업데이트
2026-03-17 15:35
2026년 3월 17일 15시 35분
입력
2026-03-17 15:25
2026년 3월 17일 15시 25분
김예슬 기자
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뉴시스
경기 파주시에서 민간인통제구역(민통선) 철책을 넘던 50대 남성이 검거됐다. 이 남성은 1차 철책을 넘은 뒤 2차 철책을 넘으려고 시도하던 중 군 당국에 적발됐다.
17일 경기북부경찰청은 군사기지법 위반 혐의로 50대 남성 A 씨를 입건해 조사 중이라고 밝혔다. A 씨는 파주시 임진각 인근 철책선을 넘던 중 군 당국에 발견됐다. 그는 1차 철책을 넘은 후 2차 철책도 넘으려다 붙잡힌 것으로 알려졌다.
군은 A 씨를 붙잡아 경찰로 인계했으나 A 씨는 현재 진술을 거부하고 있는 것으로 전해졌다.
경찰은 정확한 경위를 조사하고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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