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사회
대구 놀이터서 초등생 ‘탄두 추정’ 물체에 맞아 다쳐
동아일보
업데이트
2026-03-16 21:30
2026년 3월 16일 21시 30분
입력
2026-03-16 21:08
2026년 3월 16일 21시 08분
송치훈 기자
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기사와 직접적 관련 없는 참고사진. 뉴스1
대구의 한 놀이터에서 초등학생이 탄두로 추정되는 물체에 맞아 다치는 사고가 발생해 군 당국이 조사에 나섰다.
16일 경찰과 군 당국 등에 따르면 이날 오후 4시 3분경 대구 북구 한 초등학교 인근 놀이터에서 초등학생 A 양이 탄두로 보이는 물체에 맞아 목 아래 부위를 다쳤다는 신고가 들어왔다.
A 양은 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받았으며 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 전해졌다. 경찰은 현장에서 발견된 물체가 탄두일 가능성이 있다고 보고 사건을 군 수사기관에 넘겼다.
군 당국은 해당 물체가 실제 탄두인지 여부를 확인하는 한편 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
#놀이터
#탄두
#초등학생
#부상
#군
송치훈 기자 sch53@donga.com
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