[노원구] 진단위로금 최대 70만 원으로 상향… 노원구 ‘구민 자전거보험’ 혜택 확대

서울 노원구가 ‘노원구민 자전거보험’을 확대 운영한다고 밝혔다. 구는 2015년 서울시 자치구 최초로 전 구민 대상 자전거보험을 도입했다. 최근 3년간 손해율을 100% 이하로 관리하며 제도적 안정성을 확보했으며 2025년 한 해 동안 277건, 1억980만 원의 보험금을 지급했다. 구는 보험금 지급 비중이 높고 주민 체감도가 큰 항목을 중심으로 보장 범위를 늘려 공적 안전망을 강화한다는 방침이다. 특히 지급액 중 약 70% 이상을 차지하는 진단위로금을 확대했다.
노원구민 자전거보험의 가입 대상은 노원구에 주민등록이 돼 있는 주민과 등록외국인, 노원구 공공자전거(총 190대) 이용자다. 전국 어디에서 사고가 나더라도 보장을 받을 수 있다. 보장 기간은 2026년 3월 1일부터 2027년 2월 28일까지 1년간이다. 별도의 가입 절차 없이 자동 가입되며 타 자치구로 전출 시 자동 해지된다.
보장 범위는 자전거 운행 및 동승 중 사고뿐 아니라 보행 중 타인이 운행하던 자전거와의 충돌 사고까지 포함한다. 주요 보장 내용으로는 △자전거 사고 사망 1000만 원 △사고로 인한 후유장애 최대 1000만 원 등 기존 보장 내용이 유지되며 진단위로금은 4∼8주 진단 시 기존 20만∼60만 원에서 30만∼70만 원으로 상향됐다. 주 차별 10만 원씩 인상해 보장 범위를 확대했다. 입원위로금 지급 기준도 완화됐다. 7일 이상 입원 기준을 6일 이상으로 낮춰 20만 원의 위로금을 받을 수 있다. 또한 공공자전거 이용 중 사고로 입원할 경우 하루당 1만5000원의 입원 일당이 추가 지급된다. 자세한 내용은 노원구청 홈페이지를 참조하면 된다.
한편 구는 중계동에 서울시 최초로 자전거 문화센터를 조성 중이며 10월 개관 예정이다. 무료 자전거 스팀 세척 서비스, 자전거 교실 등도 운영하고 있다.
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