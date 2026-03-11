본문으로 바로가기
사회
정읍 상가건물 철거중 벽 무너져 50대 근로자 사망
동아일보
업데이트
2026-03-11 10:27
2026년 3월 11일 10시 27분
입력
2026-03-11 09:54
2026년 3월 11일 09시 54분
최재호 기자
기사와 상관없는 이미지. 게티이미지뱅크
전북 정읍의 한 철거현장에서 50대 남성 근로자가 무너진 벽에 깔려 숨졌다.
11일 정읍소방서에 따르면 전날 오전 10시 13분경 정읍시 한 상가건물 철거 현장에서 50대 남성 A 씨가 무너진 벽체에 깔렸다.
이 사고로 A 씨는 하반신이 크게 다쳐 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.
당시 A 씨는 현장에서 내벽 철거 작업을 진행하고 있었던 것으로 전해졌다.
경찰과 소방당국은 현재 정확한 사고 원인을 조사 중이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
많이 본
댓글 순
1
‘삐∼’ ‘윙∼’ 귓속 소리… 귀 질환 아닌 뇌가 보내는 잡음일 가능성[이진형의 뇌, 우리 속의 우주]
2
“20억 줄테니 팔라”…中도 탐낸 ‘서해의 독도’ 격렬비열도
3
트럼프 “호르무즈서 이란 기뢰부설 선박 10척 완파”
4
푸틴, 트럼프와 1시간 통화 “이란전 끝내라”… 中, 걸프국 접촉 확대
5
韓 석유 비축량 208일치라지만… 실제 소비량 감안하면 68일치
6
요즘 어르신들 “스크린 파크골프장서 봄세”
7
트럼프 손녀 “파산하겠네” 전쟁중 초고가 쇼핑…미국인들 뿔났다
8
오세훈 공천 길 열어줬다…이정현 “서울·충남 추가신청 접수”
9
국힘, 첫 공천 발표…세종시장 후보에 최민호 현 시장
10
국민-퇴직-개인 3종 연금으로 ‘10억 현금부자’ 될 수 있다[기고/장재혁]
1
장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵
2
대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”
3
李 “주한미군 무기 반출, 반대의견 내지만 관철 어려워”
4
‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”
5
[단독]美, 주한미군 사드 미사일 일부도 차출
6
한동훈 “尹 복귀 반대 결의?…어차피 감옥 있는데 그게 절연인가”
7
韓 석유 비축량 208일치라지만… 실제 소비량 감안하면 68일치
8
1인당 국민총소득 12년째 제자리…日·대만에 추월당했다
9
전한길 “내 덕에 대표 된 장동혁, 윤어게인이냐 절윤이냐 밝혀라”
10
[사설]“사드도 중동 차출”… 충분한 사전 협의가 동맹 현대화 안전판
혈액 검사로 치매 위험 최대 25년 전 알 수 있다?[노화설계]
국힘, 서울·충남 후보 추가 공천 신청 받기로 “상징성과 규모 매우 큰 지역”
靑, 방한 가나 대통령에 특별 제작한 ‘가나 초콜릿’ 선물
