울산 초등 저학년 1만여 명에 국산 과일 간식 제공

경남에서 일어나는 사건사고에 관심이 많습니다.

울산시가 초등학교 저학년 학생에게 국산 제철 과일을 간식으로 제공한다. 울산시는 4월부터 지역 초등학교 1·2학년 돌봄교실과 방과후교육에 참여하는 학생에게 국산 과일 간식 지원 사업을 추진한다고 11일 밝혔다. 이 사업은 아이들에게 건강한 먹거리를 제공하는 동시에 지역 농가의 안정적인 판로를 확보하기 위해 마련됐다.



시는 총 7억1400만 원을 들여 지역 내 124개 초등학교 약 1만1900명의 학생에게 과일 간식을 제공할 계획이다. 간식은 배와 사과, 단감, 토마토 등 제철 과일과 과채류로 구성된다. 컵이나 파우치 형태로 제공돼 간편하게 먹을 수 있도록 할 예정이다. 제공 횟수는 주 1~3회로 연간 약 30회 안팎이다.



시는 안전한 공급을 위해 식품안전관리인증기준(HACCP) 인증을 받은 업체를 이달 말까지 선정할 계획이다. 이후 구·군과 공급 계약을 체결한 뒤 4월부터 사업을 본격적으로 시행한다. 시 관계자는 “아이들에게 건강한 간식을 제공하는 동시에 지역 농가의 안정적인 판로 확보에도 도움이 될 것으로 기대한다”며 “위생적이고 안전한 공급 체계를 마련해 학부모와 학생이 안심할 수 있도록 사업을 추진하겠다”고 말했다.



© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지