인천항 스마트 공동물류센터 문 열었다

정부 및 공공기관서 사업비 투입
스마트 로봇 활용-AI로 재고관리
오류율-비용 줄고 생산성은 증가
불법 재임대 등 문제 해결 기대
인천항을 이용하는 중소기업에 도움이 될 대규모 물류시설이 완공돼 본격적인 운영을 시작했다.
10일 인천항만공사(IPA)에 따르면 최근 해양수산부와 함께 382억 원을 들여 연수구 송도국제도시 해안가에 있는 아암물류2단지에 지은 ‘인천항 스마트 공동물류센터’를 개장했다.
지상 3층 규모(면적 1만9085m²)로 건립된 이 물류센터는 국내 항만 가운데 처음으로 정부와 공공기관이 사업비를 투입해 건설한 물류센터다. 연간 20만t 이상 물동량을 처리할 수 있는 이 물류센터는 스마트 로봇과 사물인터넷(IoT) 센서 등을 활용한 화물의 입·출고 기능과 보관 자동화 기능 등을 갖췄다. 또 인공지능(AI)을 이용한 빅데이터 기반 분석을 통해 화물의 실시간 재고관리와 고객 수요에 따른 화물량 예측 등이 가능하다.
이에 따라 기존 물류센터 대비 작업시간과 화물 처리 오류율이 약 10∼20% 감소할 것으로 예상하고 있다. 또 생산성과 공간 활용도는 최대 30%까지 증가함에 따라 운영비용이 20% 이상 절감될 것으로 기대하고 있다.
그동안 전국 항만에 들어선 물류센터는 대부분 정부나 항만공사가 부지를 제공하고, 입주업체들이 사업비를 마련해 창고나 물류시설 등을 직접 건립해 운영하는 방식이었다.
물류센터 건설에 보통 500억 원 안팎이 필요하기 때문에 사업비를 조달하기 쉽지 않은 중소기업은 물류센터를 확보하기 어려웠다. 특히 수년 전부터 부동산 경기 침체로 금융권 대출이 힘들어지면서 중소기업이 자체적으로 물류센터를 짓는 데 사실상 어려움을 겪어 왔다. 하지만 인천항 스마트 공동물류센터와 같이 정부와 공공기관이 물류센터를 직접 건립해 공급할 경우 부담스러운 초기비용과 투자자금 조달에 대한 중소기업의 부담이 크게 줄어들게 된다.
기존 창고 건설 비용의 50분의 1 비용이면 이용할 수 있다. 또 물량의 50% 이상은 중소기업 화물을 처리할 방침이어서 중소 수출입 화주의 물류비 부담을 줄이는 효과도 얻을 수 있게 된다.
인천항 스마트 공동물류센터가 성공적으로 운영돼 비슷한 방식의 물류센터가 늘어나면 불법 재임대 등과 같은 인천항의 고질적인 문제도 해결할 수 있을 것이라는 목소리도 나온다.
항만 내 불법 재임대가 성행하는 이유로 자금 부담 때문에 대형 창고를 짓기 어려운 소규모 물류업체들이 비교적 저렴한 가격에 일부 부지만 사용하는 경우가 많기 때문이라는 것이 인천 항만업계 관계자들의 설명이다.
이경규 인천항만공사 사장은 “스마트 공동물류센터가 안정적으로 운영되면 중소 물류기업의 경쟁력을 높일 수 있게 된다”며 “지역경제 발전과 함께 물류 산업의 새로운 전환점을 만드는 중요한 시설로 발전하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
