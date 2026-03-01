경기주택도시공사, 기업 대출금리 3%P 낮춘다

300억 원 규모 ‘상생펀드’ 조성
경기주택도시공사(GH)가 고금리와 원자재 가격 상승으로 어려움을 겪는 중소기업을 위해 ‘GH상생펀드’를 조성해 대출 이자를 지원한다고 9일 밝혔다. GH가 300억 원 규모의 운용 자금을 금융기관에 예탁하고, 여기서 발생하는 이자로 중소기업의 대출금리를 감면해 주는 방식이다.
기업당 年 최대 3050만 원 절감
GH는 최근 이같은 내용을 담은 우리은행과 ‘경기도 중소기업 동반성장을 위한 상생펀드 협약’을 체결하고 펀드 운용을 시작했다. 지원 대상은 GH가 조성한 산업시설용지를 분양 또는 임대받은 중소기업이다. 최대 10억 원 한도 내에서 연 3.05%포인트의 금리 인하 혜택을 받을 수 있어 기업당 연간 최대 3050만 원까지 금융비용을 절감할 수 있다. 신청 방법과 자격 요건에 대한 상세한 안내는 우리은행 전 영업점 또는 대표전화를 통해 확인할 수 있다.
김용진 GH 사장은 “상생펀드 조성을 통해 GH가 공공기관으로서의 사회적 책임을 다하고 중소기업의 유동성 확보와 경영 안정에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “지역 경제의 근간인 중소기업과 함께 성장할 수 있는 실효성 있는 상생 모델을 지속해서 발굴하겠다”고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
