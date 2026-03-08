비번이던 소방관 부부, 상가 화재 초기 진화로 큰 불 막았다

비번이던 소방관 부부가 광주의 한 상가 식당에 불이 난 것을 발견한 뒤 신속하게 초기 진화에 나서 큰 피해를 막았다.
8일 광주 북부소방서에 따르면 송대진 소방장과 김현진 소방교 부부는 지난달 22일 오전 8시경 광주 북구 오치동을 지나다 한 횟집 수족관에서 연기와 불꽃이 올라오는 것을 발견했다.
이들은 곧바로 인근 아파트 관리사무소에서 소화기를 가져와 화재를 초기 진압하고 주변 행인에게 119신고를 요청했다. 신고 접수 후 3분 만에 현장에 도착한 북부소방서 출동대가 잔불을 끄면서 불을 완전히 진화했다.
이들 부부 소방관의 신속한 초기 대응으로 큰 불로 번지지 않으면서 재산 피해는 43만 2000원에 그쳤고, 인명피해도 없었다.
송대진 소방장은 광주 서부소방서 풍암119안전센터 소속, 김현진 소방교는 북부소방서 임동119안전센터 소속인 소방관 부부다. 이들은 “당연히 해야 할 일을 했을 뿐”이라며 “큰 피해로 이어지지 않아 다행”이라고 했다.
조혁환 북부소방서장은 “비번 중이었음에도 시민의 안전을 위해 신속히 대응한 소방공무원의 적극적인 대처 덕분에 큰 화재로 번지지 않았다”며 “화재 초기 소화기 사용이 얼마나 중요한지 보여주는 사례”라고 말했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0