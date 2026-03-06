서울시, 서남권 대규모 개발… 남부순환도로 일부 지하화

교통-산업 생태계에 7.3조 원 투입
서울시가 서남권에 사업비 7조3000억 원을 투입하는 대규모 개발 계획을 발표했다. 남부순환도로 일부를 지하도로로 바꾸고 마곡산업단지를 피지컬 인공지능(AI) 산업 거점으로 삼는 등 교통 인프라 확충과 첨단 산업 거점 조성이 핵심이다.
서부간선도로 확장 등 정체 해소
마곡에 피지컬 AI 산단 조성 계획
5일 서울시는 기자설명회를 열고 이 같은 내용을 담은 ‘서남권 대개조 2.0’ 정책을 발표했다. 앞서 2024년 2월 서울시는 서남권 대개조 1.0 정책으로 노후 주거지 정비 기반 마련과 도림천·안양천 일대 수변활력거점 조성 등을 추진해왔다. 서울시는 “1.0 정책이 산업·주거 기반시설 확보를 중심으로 했다면, 2.0 정책은 교통 연결과 산업 생태계 고도화에 초점을 맞췄다”고 설명했다.
새로 발표한 2.0 정책에 따라 강북횡단선과 목동선, 서부선, 난곡선 등 서남권 4개 주요 노선 확보에 속도를 낸다. 노선 개편의 핵심은 상습 정체 구간 해소와 지상 공간 확보다. 남부순환도로 15km 구간(강서구 개화동∼관악구 신림동)과 국회대로 7.6km 구간(신월 나들목∼국회의사당 교차로)에는 지하 신설 구간을 만든다. 서부간선도로는 기존 4차로에서 5차로로 확장하고 보행 육교와 덮개공원도 조성한다. 서울시 관계자는 “노선 간 연계성을 높여 시민 체감 효과를 극대화할 방침”이라고 설명했다.
그동안 규제로 묶어둔 준공업지역은 산업 혁신 구역으로 지정하고 인재 양성 기관을 만들어 고부가가치 성장거점으로 키울 계획이다. 마곡산업단지는 복합용지로 일부 전환해 문화·편의시설 유치와 피지컬 AI 산업단지를 조성한다. 또 연구개발(R&D) 센터 4곳을 세워 산업·연구 기능이 결합한 문화 선도 산업단지를 목표로 한다.
구로와 금천에 걸쳐 있는 G밸리는 국가산업단지계획을 전면 재정비해 교학사, 마리오아울렛 등 특별계획(가능)구역 복합개발을 추진한다. 산업단지 내 지식산업센터 119곳의 지원시설 비율을 15∼20%에서 법정 수준(30%)까지 확대한다. 온수산업단지는 지구단위계획을 재정비해 기반 및 지원시설을 확충하고 노후 산업 공간은 뿌리산업 기반의 스마트 산업단지로 개발한다.
