[대구판/게시판]대구 外

〈알림〉 대구 □시민상담대학=3월 31일∼5월 26일 매주 화요일 오후 7∼9시(비대면 화상강의) 4월 11일, 5월 16일 오전 10시∼낮 12시 종합복지회관 소강당. 대상별 상담 기초 및 심화, 상담 기법 등. 상담에 관심 있는 시민 100명 대구시통합예약시스템 접수.
□달서목재문화관 DIY 생활목공=4월 10∼5월 22일 매주 금요일 오전 10시∼오후 1시. 목공기본 및 안전 교육, 생활가구 만들기 등. 참가비 6만 원.
□어린이 영어뮤지컬 참가자 모집=3월 9일∼6월 29일 매주 월요일 오후 3시, 3시 50분 중 택일. 달서평생학습관. 춤과 노래를 통한 영어 문장과 단어 학습. 달서구 초등1∼2학년 30명. 달서구청 홈페이지 통합예약 선착순 접수.
포항 □슬기로운 청년생활:금융편=3월 6, 13일 오후 6시 50분∼8시 50분 포항청춘센터&청년창업플랫폼 대회의실. 뉴스 뒤에 숨은 돈의 흐름 읽기, 나에게 딱 맞는 똑똑한 저축 레시피. 19∼39세 청년 각 20명. 3월 2일까지 접수. 구미 □진로탐색 프로그램=27일 오전 9시∼낮 12시 새마을운동테마공원 연수관 3층. 초등 5학년∼중학교 3학년 대상. 진로탐색 검사 및 활동.
