법원 밖 보수-진보단체, 재판 끝나자 조용히 해산

19일 윤석열 전 대통령 등 내란 피고인들에 대한 선고가 내려진 서울 서초구 서울중앙지법 인근에서는 중형을 촉구하는 진보 단체와 무죄 방면을 주장하는 보수 단체 집회가 각각 열려 2500여 명이 몰렸다.
신자유연대 등 보수 성향 단체는 전날인 18일 오후부터 중앙지법 앞에서 ‘밤샘 집회’를 진행했다. 19일엔 최대 2000여 명의 인파가 몰렸다. 이들은 태극기와 성조기를 손에 든 채 ‘윤 어게인 공소기각’ 등 문구가 적힌 팻말을 들고 윤 전 대통령의 무죄 및 공소기각을 촉구했다. 촛불행동 등 진보 성향 단체 약 500명도 이날 오후 2시경부터 서초역 앞에서 “윤석열 사형” 등 구호를 외쳤다.
참가자들은 오후 3시 지귀연 부장판사가 선고를 진행하자 침묵으로 생중계를 지켜봤다. 윤 전 대통령에게 무기징역이 선고되자 보수 집회에서는 “지귀연 잡으러 가자”는 반응이, 진보 측에서는 “사형을 선고하라” 등의 반응이 나오기도 했다.
그러나 양측 모두 오후 5시 45분경 집회를 종료하고 해산했고, 별다른 충돌은 일어나지 않았다. 경찰은 “법원 침입 등 난동이 벌어지거나 폭력 사태로 입건된 경우는 없었다”고 밝혔다.
