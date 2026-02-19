손흥민 통해 美에 ‘서울’ 알린다…市-서울관광재단, LAFC와 파트너십

서울시와 서울관광재단은 축구 국가대표 손흥민 선수가 소속된 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)와 공식 파트너십 계약을 체결했다고 19일 밝혔다.
서울관광재단과 LAFC는 4월 중순 계약 이행을 위한 공식 업무협약(MOU)을 체결하고 본격적인 파트너십 활동에 나설 계획이다. 첫 공식 행사는 4월 20일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 LAFC 홈구장인 BMO 스타디움에서 열리는 산호세 어스퀘이크스와의 경기에서 진행된다. 서울관광재단은 경기 현장에 홍보 부스를 설치하고, 현지 축구 팬들을 대상으로 서울의 일상을 소개하는 체험형 이벤트를 운영할 예정이다.
5월 중순에는 손 선수를 비롯한 LAFC 주요 선수들이 참여한 서울 관광 홍보 영상이 서울 관광 공식 가이드 플랫폼 ‘비짓서울’ 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다. 또 온라인 동영상 서비스 애플TV를 통한 LAFC 경기 중계 화면에 서울시 도시 브랜드 슬로건인 ‘서울 마이 소울(Seoul My Soul)’이 노출되고, LAFC 홈구장 내 주요 옥외 광고 매체를 통해 서울 관광 관련 콘텐츠도 소개될 예정이다. LAFC 홈구장인 BMO 스타디움에는 연간 약 40만 명의 축구 팬이 방문하는 것으로 알려졌다. 서울관광재단 관계자는 “서울의 매력을 효과적으로 알리고, 북미를 비롯한 글로벌 관광 시장에서 서울의 도시 브랜드 경쟁력을 강화하게 될 것”이라고 했다.
