“다음 명절때 또 만나요”

  • 동아일보

글자크기 설정

설 연휴 마지막 날인 18일 광주 광산구 광주송정역 서울행 KTX 열차 앞에서 가족들이 귀경객을 배웅하고 있다. 이날 전국 주요 도로와 철도는 귀경 차량과 승객으로 가득 찼다.

#설 연휴#광주#광산구#귀경객#가족#서울행 KTX
광주=박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스