사회
“다음 명절때 또 만나요”
동아일보
입력
2026-02-19 04:30
2026년 2월 19일 04시 30분
박영철 기자
설 연휴 마지막 날인 18일 광주 광산구 광주송정역 서울행 KTX 열차 앞에서 가족들이 귀경객을 배웅하고 있다. 이날 전국 주요 도로와 철도는 귀경 차량과 승객으로 가득 찼다.
#설 연휴
#광주
#광산구
#귀경객
#가족
#서울행 KTX
광주=박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
