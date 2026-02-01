명절 앞 물류센터, 설 선물 등 택배 한가득

설 명절을 앞둔 11일 오전 서울 송파구 남동복합물류센터에서 작업자가 쌓여 있는 설 선물 등 택배 물품을 분류하고 있다.

#설 명절#송파구#남동복합물류센터#택배 작업#설 선물#물품 분류
송은석 기자 silverstone@donga.com
