서울시, 소상공인 살리기에 2.7조 투입

‘민생경제 활력 더보탬’ 프로젝트
서울시가 올해 소상공인들의 경영 안정을 위해 역대 최대 규모인 2조7000억 원의 정책자금을 지원한다. 경기 회복이 일부 수출 기업에만 국한되는 ‘K자형 양극화’가 심화하는 가운데, 상대적으로 취약한 계층을 중심으로 재정을 투입하겠다는 구상이다.
프리랜서-배달 노동자 등 지원도
9일 서울시는 소상공인·골목상권·소비자·취약 노동자 등 4대 분야를 대상으로 금융·소비·노동 전반을 지원하는 ‘2026년 민생경제 활력 더보탬’ 프로젝트를 발표했다. 시 예산 3645억 원과 금융권 융자금을 포함해 총 2조7906억 원을 투입해 25개 사업을 추진할 계획이다.
소상공인 경영 안정을 위해 중소기업육성자금을 2조7000억 원 규모로 공급한다. 생계형 자영업자 전용 마이너스 통장인 ‘안심통장’은 지원 규모를 5000억 원으로 늘리고, 참여 은행도 6곳으로 확대한다. 고환율·고물가·고금리로 수익성이 악화된 사업자를 위한 취약 사업자 지원 자금 1000억 원도 새로 마련한다.
고금리 신용대출을 받은 자영업자를 대상으로 한 ‘희망동행자금’(전환대출)은 상환 기간을 기존 5년에서 7년으로 연장해 원금 상환 부담을 낮춘다. 출산·장기 입원·간병 등으로 일시적인 경영 어려움을 겪는 소상공인에게는 600억 원을 우선 배정해 최대 2년의 만기 연장 혜택을 제공한다. 디지털 전환이 취약한 소상공인을 대상으로는 교육·컨설팅·전환 비용을 연계한 지원도 병행한다.
골목상권과 전통시장에는 경쟁력 강화와 안전망 구축을 함께 추진한다. 서울시는 로컬브랜드 상권을 총 10곳으로 확대 육성하고, 신중앙시장·통인시장·청량리종합시장 등은 디자인 혁신을 통해 체류형 상권으로 전환할 계획이다.
이번 지원에는 소비자 보호와 물가 안정 대책도 포함됐다. 착한가격업소를 2500곳까지 확대하고, 명절과 김장철 등 물가 불안 시기에는 대형마트와 연계한 할인 행사를 추진한다. 기존 공정거래종합상담센터는 ‘민생경제안심센터’로 확대 개편해 상가임대차 분쟁과 선결제 피해 등 민생 침해 사안 전반에 대응할 예정이다. 또 프리랜서 안심결제 서비스를 고도화한 ‘서울 프리랜서 온’을 운영해 대금 미지급 위험을 줄이고, 배달·가사·야간 노동자 등을 대상으로 한 건강검진과 산업재해 예방 지원도 확대한다.
송진호 기자 jino@donga.com
