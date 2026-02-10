설 차례상 비용, 시장 23만원-마트 27만원

서울 주요 전통시장과 대형마트를 대상으로 한 조사에서 설 차례상 차림에 필요한 주요 성수품 가격이 지난해보다 4% 넘게 오른 것으로 나타났다.
서울시농수산식품공사는 서울 시내 전통시장 16곳과 대형마트 8곳, 가락시장 가락몰 등 총 25곳을 대상으로 실시한 ‘2026년 설 차례상 차림 비용’ 조사 결과를 9일 발표했다. 조사 대상은 6∼7인 가족 기준 설 성수품 34개 품목이다.
조사 결과 올해 설 차례상 전통시장 구매 비용은 23만3782원, 대형마트 구매 비용은 27만1228원으로 전년 대비 각각 4.3%, 4.8% 상승했다. 전통시장은 곶감과 대추 등 임산물, 고사리와 깐 도라지 등 나물류, 조기와 동태 등 수산물, 소고기와 돼지고기 등 축산물 가격이 대형마트보다 쌌다. 반면 대형마트는 사과와 배 등 과일류와 청주·식혜 등 가공식품 가격이 상대적으로 낮게 나타났다.
조사에서는 가락시장 내 종합 식자재 시장인 가락몰의 구매 비용이 가장 낮은 것으로 나타났다. 가락몰에서 성수품을 구입해 차례상을 차릴 경우 비용은 20만5510원으로 지난해보다 4.3% 하락했다. 전통시장과 대형마트보다 각각 12.1%, 24.2% 낮은 수준이다. 축산물과 수산물 가격이 다른 유통 경로보다 저렴한 것이 영향을 미쳤다.
이번 조사는 설 명절 연휴 2주 전인 지난달 29일 서울시 물가 조사 모니터단과 공사 ‘어르신 일자리 가격조사요원’이 전통시장 16곳과 대형마트 8곳, 가락몰을 직접 방문해 진행했다. 설 성수품 도매가격과 물량 자료는 공사 누리집에서 13일까지 확인할 수 있다.
