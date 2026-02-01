설 음식 먹고 공연 보고… 부산서 ‘맛있는 국악’ 무대

설 당일 국악원서 ‘설날 음식’ 공연
설날에 국악과 함께 전통의 가치를 되새길 수 있는 자리가 마련됐다.
전통 악기 체험-행복떡 증정 행사
국립부산국악원은 설날인 17일 오후 3시 부산 부산진구 국악원 연악당에서 ‘설날음식 音食(Sound & Food)’ 공연을 연다고 5일 밝혔다.
‘노래는 맛이 되고, 맛은 노래가 되어’를 주제로 한 이번 공연에서는 K푸드와 전통 가락이 어우러진 무대가 펼쳐진다.
레시피가 아닌 구전으로 전해진 우리나라 전통 ‘입말음식’과 그 속에 담긴 삶의 이야기를 국악 공연으로 풀어낸다. 연출과 사회는 입말음식 연구가인 하미현 작가가 맡는다.
흥겨운 민요 ‘떡타령’과 판소리 심청가 중 ‘방아타령’, 새해 복을 기원하며 차린 바다 음식을 소재로 한 ‘동해안별신굿(성주굿)’ 등이 무대에 오른다. 국립부산국악원 국악연주단을 비롯해 동해안별신굿보존회(김동연 전승교육사), 쾌지나칭칭소리 김귀엽 보유자, 부산농악보존회 등이 참여한다. 관객이 각 가정의 설음식을 소개하는 참여형 코너도 마련됐다.
공연과 연계한 체험 행사도 진행된다. 국악원 로비에는 ‘설날음식’ 한상 차림 전시가 마련된다. 국악원을 찾은 가족들은 야외마당에서 투호 던지기와 전통 악기 체험, 페이스페인팅 등을 즐길 수 있다. 관람객 전원에게는 ‘행복떡’이 제공된다.
48개월 이상 관람할 수 있으며 관람료는 S석 2만 원, A석 1만 원이다. 한복 착용자와 말띠 해 출생자는 50% 할인을 받을 수 있다. 부산국악원 관계자는 “고향을 찾은 가족은 물론이고 혼자 명절을 보내는 이들이 국악원에서 흥겨운 시간을 함께 보내길 바란다”고 말했다.
김화영 기자 run@donga.com
