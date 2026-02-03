본문으로 바로가기
사회
모금회 12대 회장에 윤여준 전 환경부 장관
동아일보
업데이트
2026-02-03 15:32
2026년 2월 3일 15시 32분
입력
2026-02-03 15:30
2026년 2월 3일 15시 30분
조유라 기자
(사랑의열매 사회복지공동모금회 제공)
사랑의열매 사회복지공동모금회는 3일 이사회를 열어 12대 회장으로 윤여준 전 환경부 장관(87·사진)을 추대 의결했다고 밝혔다. 임기는 이달 5일부터 3년이다. 윤 회장은 충남 논산 출생으로 환경부 장관과 제16대 국회의원 등을 지냈으며, 지난해 대선에서 더불어민주당 상임총괄선거대책위원장을 맡았다.
#사랑의열매
#사회복지공동모금회
#윤여준
#임기
#회장추대
#이사회
#환경부장관
조유라 기자 jyr0101@donga.com
