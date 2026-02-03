모금회 12대 회장에 윤여준 전 환경부 장관

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 3일 15시 30분

글자크기 설정

(사랑의열매 사회복지공동모금회 제공)
(사랑의열매 사회복지공동모금회 제공)
사랑의열매 사회복지공동모금회는 3일 이사회를 열어 12대 회장으로 윤여준 전 환경부 장관(87·사진)을 추대 의결했다고 밝혔다. 임기는 이달 5일부터 3년이다. 윤 회장은 충남 논산 출생으로 환경부 장관과 제16대 국회의원 등을 지냈으며, 지난해 대선에서 더불어민주당 상임총괄선거대책위원장을 맡았다.
#사랑의열매#사회복지공동모금회#윤여준#임기#회장추대#이사회#환경부장관
조유라 기자 jyr0101@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스