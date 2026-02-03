서울여자간호대학교·연희노인복지관, ‘지역사회 돌봄 체계 강화’ 위한 업무협약 체결

서울여자간호대학교(총장 김숙영)는 지난 달 22일 연희노인복지관과 서대문구 지역 어르신들의 건강증진 및 지역사회 돌봄 체계 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 서울여자간호대학교에서 수행중인 ‘서울 RISE 지역현안 문제해결’ 사업의 성공적인 수행을 위해 지역 유관기관과의 사업 운영 협력체계 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
이번 협약을 통해 서울여자간호대학교는 자동혈압계, 악력계 등의 기자재를 연희노인복지관과 공유하기로 했다. 이를 통해 복지관을 이용하는 지역 어르신들은 상시 건강 데이터측정이 가능해지며, 대학은 복지관으로부터 어르신들의 건강 데이터를 전달받아 맞춤형 건강 증진 프로그램 개발 및 정책 제안을 위한 자료로 활용할 예정이다. 추후 인바디 체성분 분석기 등 공유 기자재 품목을 확대하여 데이터 확보 범위를 늘린다는 방침이다.
이번 협약식에는 서대문구청 인생케어과 관계자들이 자리를 함께 했으며, 지역사회의 인생 케어 서비스 수준을 높이는 민·관·학 협력의 선례가 될 것으로 기대를 모으고 있다.
서울여자간호대학교 김숙영 총장은 “이번 협약은 우리 대학의 전문 역량이 캠퍼스를 넘어 지역사회 어르신들의 삶의 질을 높이는데 기여하는 중요한 발걸음”이라며 “앞으로도 서울 RISE 사업을 통해 지역 현안을 적극적으로 해결하는 지역밀착형 대학의 역할을 다하겠다”고 밝혔다.
연희노인복지관 조성준 관장은 “대학의 기자재를 공유받아 내방자분들께 정밀 케어 복지 서비스를 제공할 수 있게 되어 기쁘다”며 향후 대학과 함께 추진해 갈 지역 현안 사업에 대한 기대감을 전했다.
