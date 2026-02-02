인천 영종·송도∼강남 광역급행버스 신규 노선 운행 시작

M6463-M6464번 28일부터
이달 말부터 인천 영종국제도시와 송도국제도시에서 서울 강남권을 오가는 광역급행버스(M버스) 노선이 추가로 운행된다. 1일 인천시에 따르면 영종·송도에서 강남을 연결하는 M6463·M6464번이 28일부터 운행을 시작한다.
M6463번은 e편한세상 영종하늘도시를 기점으로 운서역, 인천국제공항고속도로, 올림픽대로를 거쳐 강남역과 양재꽃시장까지 운행한다. M6464번은 송도 6공구 힐스테이트레이크 송도2차에서 출발해 송도 더샵마스터뷰, 인천대입구역(인천도시철도 1호선) 등을 거쳐 서울 강남권을 연결한다. 노선 추가에 따라 인천시는 영종·송도 주민들의 서울 접근성이 개선될 것으로 기대하고 있다.
시는 운행 초기 차량 수급 문제 등을 고려해 노선별로 3대를 투입해 운행한 뒤 수요에 따라 추가 투입을 검토할 예정이다. 장철배 인천시 교통국장은 “영종·송도 주민들의 광역 이동 편의를 높이기 위해 준비해 온 노선”이라며 “운행 개시일에 맞춰 개통 전까지 최종 점검에 힘쓰겠다”고 말했다.
