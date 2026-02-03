[동작구] 사당만남의공원 시계탑 제막식

사당역 일대를 문화·교통·상업 요충지로


박일하 구청장이 사당만남의공원 홍보사인물 제막식 참석했다. 동작구 제공
동작구(구청장 박일하)가 지하철 사당역 7번 출구에 사당만남의공원 명소화 사업을 완공하고 공원 홍보 사인물인 로봇 시계탑 제막식을 지난달 열었다. 이 제막식은 그간 추진해 온 상권 활성화 정책을 집약하는 행사.

구는 그간 인근 상권 활성화를 위해 △사당역 1·2호 공영주차장 조성 및 무료주차 지원 △사당역 광역버스 정류소 설치 △사당역 8번 출구 에스컬레이터 설치 등을 펼쳐왔다. 이후 지역 상권의 유동인구가 4.5% 증가하고 매출액이 10.2% 늘어나는 등 유의미한 성과를 거뒀다.

이에 더해 구는 복합환승센터 및 빅토리아 앤드 앨버트(V&A) 박물관 유치 등 핵심 앵커시설 조성을 통해 사당역 일대를 문화·교통·상업의 주요 요충지로 도약시킨다는 계획.

박 구청장은 “상권이 살아야 지역이 함께 살아나는 만큼 앞으로도 복합환승센터 유치 등 사람이 모이고 머무를 수 있는 상권을 만들기 위해 더욱 힘쓰겠다”라고 말했다.

