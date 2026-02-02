부드러운 한우 식감 입소문… 복분자주도 명품 꼽혀

전북 정읍시는 국내에서 소를 가장 많이 키우는 지역이다. 전국에서 342만 마리의 소가 사육되고 있는데 이 가운데 정읍시에서만 9만9106마리를 키우고 있다. 정읍은 한우가 건강하게 자랄 수 있는 적절한 기온과 강수량, 습도 등 기후 조건을 갖췄다. 농업 기반과 목초지, 수자원이 발달해 한우에게 필요한 양질의 영양소를 풍부하게 공급할 수 있는 환경도 강점이다.
여기에 현대적인 축산 기술이 더해져 품질을 일정하게 유지하면서 육질이 치밀하고 1+ 등급 이상의 고급육 생산 비율이 높다. 고기의 향이 진하고 씹을수록 고소해 미식가들 사이에서는 깊은 풍미와 부드러운 식감으로 정평이 나 있다.
정읍 한우는 정읍시 공식 농특산물 쇼핑몰인 ‘단풍미인쇼핑몰’에서 구매할 수 있다. 구이용만을 모은 세트부터 구이용과 국거리용을 함께 구성한 제품까지 다양하다. 한겨울 추위를 날려줄 뜨끈한 국물을 끓이는 데 필요한 각종 뼈 제품도 마련돼 있다.
동의보감과 본초강목에 등장하는 붉은색 과일 복분자의 주산지는 전북이다. 정읍은 다른 지역에 비해 높은 산이 적고 일조량이 풍부해 복분자 열매가 잘 익어 품질이 뛰어나다.
복분자는 신장 기능 강화와 간 기능 개선, 눈의 피로 감소, 갱년기 여성 질환 예방에 도움을 준다고 알려져 있다. 생과로 먹어도 좋지만 술로 빚은 ‘내장산 복분자주’도 명품으로 꼽힌다.
내장산 복분자주는 내장산복분자영농조합이 100% 계약재배를 통해 정읍에서 자란 최상급 복분자만을 엄선해 만든다. 선물용 구성도 알차며 가격대는 2만 원대부터 5만 원대까지 다양하다. 내장산복분자영농조합 홈페이지를 이용하거나 전화로 구매할 수 있다.
