부산, 어르신 스마트폰-키오스크 사용법 교육

부산시는 ‘활기찬 노후, 배움이 있는 삶 실현’을 목표로 67억 원을 들여 다양한 노인 교육사업을 지원한다고 28일 밝혔다.
우선 노인복지관과 경로당 등 노인여가복지시설 2700여 곳을 중심으로 ‘생활 밀착형 배움터’를 운영한다. 노인복지관 35곳에는 38억 원을 지원해 교양·인문학·건강증진 프로그램과 함께 스마트폰, 무인 안내기(키오스크) 활용 등 디지털 역량 강화 교육을 진행한다. 또 경로당 2523곳을 대상으로 시설별 특성을 반영한 맞춤형 프로그램을 보급하고 순회 프로그램 관리자 20명을 배치해 교육 운영을 지원할 계획이다.
지역 대학의 교육 인프라를 활용한 ‘전문 평생학습 배움터’ 기능도 강화한다. 부산가톨릭대의 유휴시설을 활용해 대규모 시니어 복합단지인 ‘하하(HAHA) 캠퍼스’를 조성한다. 하하캠퍼스 에듀 프로그램은 2026년 문화체육관광부 어르신 스포츠강좌 공모사업에 선정돼 3년간 국비 3억 원을 확보했다. 이곳에서는 피클볼, 테니스, 당구, 탁구, 그라운드골프 등 다양한 스포츠 강좌가 운영된다. 또 시는 지역 7개 대학과 연계한 ‘부산시니어아카데미’와 12개 대학이 참여하는 ‘50플러스(+) 생애재설계대학’을 통해 은퇴 이후 제2의 인생 설계를 위한 직무 역량 강화와 인문 교양 교육을 지원할 예정이다.
