공유 오피스 입주할 경북 관광 스타트업 모집

경북문화관광공사는 지역 관광사업 활성화와 일자리 창출을 위해 공유 오피스 입주기업을 상시 모집한다고 28일 밝혔다.
대상은 예비 창업자 또는 창업 7년 미만의 관광 분야 중소기업이다. 공사는 사업 아이템 및 수행 실적 등을 평가해 선정할 예정이다. 입주 기간은 계약 체결일로부터 올해 12월 31일까지다. 자세한 내용은 경북문화관광공사에서 확인할 수 있다.
해당 기업은 경북관광기업지원센터 임대료 및 관리비 전액 지원, 센터 공용 시설 및 장비 무료 이용, 기본 사무 환경 제공 등의 혜택을 얻는다. 올해 경북 관광 스타트업(신생 벤처), 협업 프로젝트 등 센터 사업화 공모에 신청할 때 가산점도 받는다.
현재 독립 오피스는 총 19곳 가운데 3곳이 공실이다. 자율 이용 가능한 공유 오피스는 총 5곳으로, 현재 11개사가 이용하고 있다. 공유 오피스 입주기업으로 선정된 후 공간 활용도와 성장 가능성 심사를 거쳐 독립 오피스를 배정받을 수 있다.
