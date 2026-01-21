광양에 산불, 진화율 20%…주민들 마을회관 대피

21일 오후 3시 31분 전남 광양시에서 산불이 발생해 관계 당국이 진화 중이다. 산림청
21일 오후 3시 31분 전남 광양시에서 산불이 발생해 관계 당국이 진화 중이다.

산림청 중앙산림재난상황실은 산불 발생으로부터 약 1시간이 지난 21일 오후 4시 30분 대응 1단계를 발령해 진화 중이라고 밝혔다. 산불 대응 1단계는 예상되는 피해 면적이 30ha(헥타르) 미만, 진화 시간이 8시간 미만으로 예상될 때 발령된다. 소방 당국도 인접 소방서까지 동원하는 대응 2단계를 발령해 불을 끄고 있다.

이날 오후 4시 30분 기준 산불 영향 구역은 15ha(약 4만5000평), 화선 길이는 1.76km다. 이 중 0.35km 구간은 진화가 완료돼 진화율은 20%다.

산림 당국은 산불특수진화대 55명, 산림공무원 30명, 소방 36명 총 121명을 투입해 진화 중이다. 산불진화헬기 21대, 소방차 등 진화 차량 27대도 투입했다고 밝혔다.

현장에는 서풍이 평균 풍속 초속 3.6ｍ로 불고 있다.

신림청 중앙사고수습본부는 일몰 전 주불 진화를 목표로 진화 중이다. 또한 주민을 인근 마을회관 등으로 선제적으로 대피시켰다.

김인호 산림청장은 “산불 대응 1단계가 발령됨에 따라 산불이 조기 진화될 수 있도록 가용 가능한 자원을 총 투입해 총력 대응하라”고 지시했다.

또한 김 청장은 “산불 진화에 투입된 산불진화대원의 안전에 특별히 유의해 진화 작업에 나서 달라”고 당부했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
