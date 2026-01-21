광양에 산불, 진화율 20%…주민들 마을회관 대피

21일 오후 3시 31분 전남 광양시에서 산불이 발생해 관계 당국이 진화 중이다. 산림청

김인호 산림청장은 “산불 대응 1단계가 발령됨에 따라 산불이 조기 진화될 수 있도록 가용 가능한 자원을 총 투입해 총력 대응하라”고 지시했다.