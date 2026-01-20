“돈 뽑아놓고 안 세보네?” ATM서 경찰 눈썰미에 걸린 피싱범

쉬는 날 은행에 들른 현직 경찰이 예리한 눈썰미로 보이스피싱 추가 피해를 막았다. ATM 앞에서 영상통화를 하며 돈을 뽑던 현금 인출책은 현장에서 붙잡혔다.
19일 경찰청은 유튜브에 ‘너구나? 현직 경찰관에게 딱 걸림’이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 휴무 중 귀가하던 경찰이 은행 ATM을 이용하려다 수상한 장면을 발견하는 모습이 담겼다. 먼저 ATM을 이용하던 한 남성이 휴대전화로 영상통화를 하며 현금을 인출하고 있었다.
남성의 행동은 평소와 달랐다. 일반적으로 현금을 뽑으면 액수를 확인하지만, 그는 돈을 확인하지 않은 채 곧바로 가방에 넣었다. 이를 지켜보던 전용윤 군포경찰서 금정파출소 경감은 보이스피싱 현금 인출책임을 확신했다.
CCTV 영상에는 남성이 휴대전화를 들고 들어와 영상통화를 이어가다, 카메라를 돌려 통화 상대에게 ATM 화면을 보여주는 장면도 담겼다. 조직의 지시에 따라 피해자 명의 체크카드로 현금을 계속 인출하던 상황이었다.
전 경감은 즉시 은행 밖으로 나가 출입문 인근에서 도주로를 막은 뒤 경찰에 신고했다. 출동한 경찰관이 남성의 신원과 상황을 확인하는 동안에도, 전 경감은 뒤편에서 움직임을 살피며 도주를 차단했다.
붙잡힌 남성은 현금에 대해 “잘 모른 채 시키는 대로 했다”며 “친구가 준 돈”이라고 주장했다. 하지만 조사 결과, 이 남성은 피해자 계좌에 있던 7000만 원 가운데 600만 원씩 모두 1800만 원을 인출한 상태였다. 현장에서 범죄 정황이 확인돼 체포됐다.
전 경감은 “쉬는 날이라고 해서 경찰이 아닌 건 아니다”라며 “현장에서 근무하는 모든 경찰관이 언제 어디서든 시민을 지키기 위해 최선을 다하고 있다”고 말했다.
