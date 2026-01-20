경찰 들이닥치자 4층서 투신…5억대 사기 피의자 병원행

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 20일 14시 53분

경기 분당경찰서. ⓒ News1
투자사기 피의자가 경찰을 피해 달아나다 건물 밖으로 투신해 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌다.

20일 경기 분당경찰서에 따르면 이날 오전 10시 50분경 서울시 서초구 한 7층짜리 건물 4층에서 사기 혐의를 받는 60대 A 씨가 경찰을 피해 창밖으로 몸을 던졌다.

크게 다친 A 씨는 곧바로 병원으로 이송돼 치료받고 있다.

A 씨는 사업 투자를 빌미로 피해자로부터 5억 원에 달하는 투자금을 가로챈 혐의로 지난해 9월부터 경찰 수사를 받아왔다.

경찰은 이날 A 씨에 대한 체포영장을 집행하기 위해 그의 사무실을 찾았다. A 씨는 경찰이 사무실 안으로 진입하자 대표실로 들어가 문을 잠근 뒤 창문을 열고 갑자기 투신한 것으로 알려졌다.

경찰은 체포영장 집행 과정 등 자세한 사건 경위를 조사 중이다.

이혜원 기자 hyewon@donga.com
