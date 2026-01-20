경남 ‘400인의 아빠단’ 참여자 93% “육아-가사 더 적극적”

“아이와 함께 하는 활동을 꾸준히 하면서 아이를 이해하고 공감하는 방법을 배우게 됐고, 아이들과 함께 성장하고 있습니다.”
경남도의 저출생 대응 시범사업인 ‘400인의 아빠단’에 지난해 참여한 한 아빠는 19일 이렇게 말했다. 이 남성은 해외여행 중 외국인 아내를 만나 가정을 꾸린 뒤, 첫째가 태어난 후 문화 차이로 갈등을 겪어 오다 프로그램에 참여했다고 한다. 아빠 교육과 아이와 함께 하는 활동을 꾸준히 이어가는 과정에서 아내와의 관계도 점차 좋아졌고, 지난해 10월에는 둘째가 태어나 두 아이의 아빠가 됐다. 그는 “아빠의 역할과 가족의 소중함을 깨닫게 된 계기”라고 말했다.
‘400인의 아빠단’은 3∼7세 자녀를 양육 중인 도내 아빠 400명을 대상으로 지역 문화 체험과 육아 멘토링 등 맞춤형 프로그램을 제공해 아빠의 돌봄 참여 인식을 확산하는 사업이다. 경남도는 시범사업 시행 첫해인 지난해 만족도 90%를 기록하는 등 정책 효과가 나타나고 있다고 19일 밝혔다. 지난해 5월부터 12월까지 8개월간 프로그램을 운영한 결과, 만족도 조사에서 전체 참여자의 90%가 ‘만족한다’고 응답했다. 참여자의 93.1%는 프로그램 참여 이후 “육아와 가사 활동 참여가 전보다 늘었다”고 답했다.
도는 올해부터 참여 대상을 12세 이하 자녀를 둔 아빠로 확대하고, 사업명도 ‘경남, 아빠해봄’으로 변경해 추진할 계획이다.
댓글 0