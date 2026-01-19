“발병시 26% 1년내 사망”…북극한파에 ‘이 질환’ 초비상

추운날씨 혈압↑…협심증·심근경색 위험
고령층 치료 받아도 26.7% 1년 내 사망
“짠 음식은 피하고 하루 30분 이상 운동”
내일부터 서울을 비롯한 전국 최저기온이 영하 10도 아래로 내려가는 등 이번 주 내내 강추위가 예고됐다. ‘북극 한파’에 체감온도는 영하 20도까지 내려갈 것으로 예상되고 있다. 추운 날씨는 혈관을 수축시켜 혈압을 높이고 심장의 부담을 증가시키며, 혈액은 더 끈적하게 만들어 혈전 발생 위험을 증가시킨다. 이는 협심증, 심근경색 등 심혈관질환의 발병 위험을 높이는 만큼 주의가 필요하다.
19일 건강보험공단에 따르면 겨울철 발병률이 높은 대표적인 심혈관질환인 협심증 환자 수는 2019년 68만여 명에서 2023년 71만여 명으로, 심근경색 환자 수는 12만여 명에서 14만여 명으로 2020년을 제외하고 지속적으로 증가하는 추세다.
협심증은 만성적으로 관상동맥이 좁아져서 혈류 장애가 생기는 질환이다. 평소에는 괜찮은데 운동을 하는 등 심장 근육에 산소 요구량이 많아지면 그만큼 혈류가 따라가지 못해 통증을 느끼게 된다. 통증이 있을 때 휴식을 5~10분 정도 취하면 통증이 사라진다는 특징이 있다.
반면 심근경색은 대부분 급성질환이다. 콜레스테롤 함량이 높은 동맥경화가 빠르게 진행하다가 동맥경화반이 파열된 후, 이 파열된 부분을 막기 위해 생긴 혈전이 오히려 혈관 내강을 막을 때 발생한다. 급성 심근경색은 혈관이 갑자기 막혀 심장근육에 혈액을 전혀 공급하지 못하고, 이는 심장의 비가역적인 괴사를 유발하는 치명적인 질환이다.
질병관리청에 따르면 연간 심근경색증 발생 건수는 10년 동안 무려 1.5배 증가한 것으로 나타났다. 심근경색이 무서운 이유는 초기에 제때 적절한 치료를 받지 못할 시 사망할 위험이 높을 뿐 아니라, 치료를 받고 생존하더라도 심부전, 부정맥, 심근경색 재발 등 후유증이 남기 때문이다. 이로 인해 65세 이상에서 심근경색이 발생하고 26.7%가 1년 이내 사망할 정도로 치명률이 높다.
심혈관질환은 잘 관리만 하면 충분히 예방이 가능한 질환이다.
먼저, 금연과 절주가 필요하다. 흡연은 혈관 내벽에 손상을 야기하고 염증 반응을 유발해 동맥 경화를 촉진시킨다. 또 혈압과 심박수를 상승시키기 때문에 금연은 필수다.
건강한 식습관도 중요하다. 짠 음식을 피하고 채소와 생선을 충분히 섭취하셔야 합니다. 동시에 하루 30분 이상 꾸준히 운동하는 것이 좋다.
주기적으로 혈압, 혈당, 콜레스테롤을 측정해 본인의 몸 상태를 확인하는 것이 좋다. 강시혁 분당서울대병원 순환기내과 교수는 “폭설 등 기상 변화로 병원을 방문하지 못해 투약을 거르는 환자들을 종종 만나는데, 정말 위험한 일”이라며 “심혈관질환을 이미 가지고 있거나 고위험 환자인 경우 꾸준한 투약과 관리가 필수”라고 말했다.
추운 겨울철에는 발병 빈도가 높아지므로 특히 주의해야 한다. 급격한 온도 변화는 혈관을 수축시켜 혈압을 상승시키기 때문에 외출 시에는 실내·외 온도차를 줄이기 위해 따듯한 옷차림으로 목과 머리를 보호해야 한다.
아침과 밤에는 더욱 춥기 때문에 야외 활동은 낮에 하는 것이 좋으며, 한파와 같이 갑자기 추워지는 날씨에는 외부 활동은 피해야 한다. 겨울철에도 웅크려 있기만 하는 것이 아니라 신체 활동량을 유지하는 것이 중요한 만큼 실내에서 안전하고 즐겁게 할 수 있는 운동을 찾는게 좋다.
심혈관질환은 무엇보다 조기 발견이 중요하다. 강시혁 교수는 “가슴 통증, 호흡 곤란 등 이상 신호가 나타난다면 즉시 의료진과 상담해야 한다”며 “응급상황으로 악화되기 전에 빠른 검사와 치료가 후유증을 최소화 할 수 있다”고 말했다.
댓글 0