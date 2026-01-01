“남편을 ‘큰아들’이라 부르는 女 모자라 보여…부부 맞나”

남편을 ‘큰아들’이라고 부르는 일부 여성들의 정서에 대해 이해가 가지 않는다는 한 게시글이 누리꾼들의 이목을 끌고 있다.
지난 15일 온라인 커뮤니티 네이트판에는 ‘남편=큰아들 이러는 여자 좀 모자른듯’이라는 제목의 글이 올라왔다.
A씨는 “얼마 전 회사에서 점심 회식 때 옆 부서 여자 과장님이 ‘우리 큰아들은’이라며 얘기를 시작해서 ‘과장님 딸밖에 없지 않냐?’고 했더니, (그 과장님의) 자기 남편을 가리킨 말이었다”고 적었다.
이어 “나는 다 큰 성인 남자, 그것도 자기 배우자인 남자 보고 ‘큰아들’이라고 하는 여자들은 진짜 모자라 보인다”라며 “배우자를 동등한 성인이 아니라 돌봐야 할 대상으로 대하는 게 맞나? 남편이 입는 거, 먹는 거, 씻는 거 챙겨줘야 하는 어린애인가?”라고 물었다.
그러면서 “혼자서 가사노동, 정서노동을 일방적으로 떠안으면서 ‘우리 남편은 큰아들이라 내가 챙겨야 해’라고 정신 승리하는 게 웃기다”라고 덧붙였다.
또 A씨는 “한쪽은 챙기고, 대신 생각해 주고, 대신 결정해 주고, 뒤처리까지 다 하는데, 다른 한쪽은 알아서 안 하고, 미루고, 기대고, 책임을 덜 지는 것”이라며 “이런 남편들 보면 나중에 부인 아프면 밥 한 끼 제대로 챙겨 먹지도 못하고 라면 끓이거나 배달 음식 먹는다”고 적었다.
A씨는 “이런 아줌마들은 자기 자녀들도 과보호하면서 남편도 그 범주에 넣어서 자식 취급한다”면서 “나중에 보면 자기 아들들도 ‘맨 차일드’로 만들어서 사회에 내보내더라. 그러면 또 그 아들들은 그 부인한테 ‘큰아들’ 취급받으면서 사는 것. 영원히 끝나지 않는 악순환”이라고 비난했다. ‘맨 차일드(man-child)’는 정서와 행동이 미성숙한 성인 남성을 의미하는 단어다.
A씨는 “큰아들 같은 남편과 어떻게 같이 사는 건가? 인생에서 중요한 결정을 함께 내려야 하는 배우자가 아들같이 느껴지면 그게 제대로 된 부부 사이인지 모르겠다”고도 덧붙였다.
누리꾼들은 “마치 아들처럼 손이 많이 간다는거지 그게 어떻게 아들로 생각하고 키우고 싶다는 말로 들리나” “아들 한테는 남친, 남편을 전남친이라고 표현하는것도 난 좀 별로” “모자라 보이긴 함” “대화 맥락에서 중대한 문제가 있었나요. 왜 그 단어에 꽂혀서 발광임?” 등 다양한 반응을 보이고 있다.
댓글 0