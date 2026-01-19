충북 외국인 계절근로자… 올해 6275명으로 확대

충북도는 올해 도내 2098개 농가에 6275명의 외국인 계절근로자를 배정한다고 18일 밝혔다. 이는 지난해 1356명보다 27.6% 늘어난 것이다.
도는 외국인 계절근로자 제도를 안정적으로 운영하기 위해 △시군별 전담 인력과 협업 체계 구축 △캄보디아·라오스 등 해외 지방정부와 인력 수급 업무협약 체결 △베트남 등의 결혼이민자 가족·친척 초청 병행 등을 추진한다.
공공형 계절근로사업도 확대한다. 운영 지역을 전년 2곳에서 7곳으로 늘려 소규모·영세 농가에도 인력을 안정적으로 공급할 계획이다. 공공형은 농협이 외국인 근로자와 계약하고, 일손이 필요한 농가에 하루 단위로 공급하는 시스템이다. 농가가 외국인과 계약을 맺고 3∼5개월간 장기 고용하는 일반적인 계절근로에 비해 소규모·영세 농가가 선호한다.
이 밖에 외국인 계절근로자의 주거 안정과 인권 보호를 위해 기숙사 확충, 근로조건 점검, 현장 모니터링 등도 강화할 계획이다.
장기우 기자 straw825@donga.com
