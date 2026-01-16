‘공천 헌금 의혹’ 김병기 의원 또 고발…뇌물수수 등 혐의

사법정의 바로세우기 시민행동(사세행)은 16일 오전 서울 종로구 서울경찰청에 뇌물수수(공여), 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반 등 혐의로 김 의원과 공천 뇌물을 주고받았다는 의혹이 제기되는 동작구의회 의원에 대한 고발장을 제출했다.
사세행은 기자회견문을 통해 “국회의원의 직무와 관련해 서울시 동작구 구의원 후보자로부터 구의원 공천에 대한 대가는 물론 다음 지방선거 때 구의원 공천에서 편의를 봐달라는 취지의 묵시적인 청탁에 대한 대가로 수천만 원을 받았으므로 뇌물수수의 죄책을 져야 마땅하다”고 주장했다.
이어 “자신이 막강한 영향력을 행사하는 보좌진이나 지역구 내 기초의원에게 공적인 사무와 아무 관련도 없는 자신과 가족의 사적 심부름이나 시키고 심지어 국회의원으로서 청렴의무를 완전히 망각하고 업무추진비 카드에 공천 헌금까지 제공받는 것이 말이 되나”라며 경찰의 엄정한 수사를 촉구했다.
김 의원은 2020년 총선 전후 지역구 의회 공천을 대가로 전직 동작구 의원 2명으로부터 총 3000만 원의 금품을 받았다가 3~5개월 만에 이를 돌려줬다는 의혹을 받고 있다.
최근 경찰은 이 의혹과 관련해 탄원서를 작성한 전직 동작구 의원 2명을 피의자 신분으로 불러 조사하고 김 의원의 주거지, 국회 의원회관 사무실, 지역 사무실 등에 대한 전방위 압수수색을 실시했다.
또 김 의원과 김 의원 아내 이 모 씨, 김 의원의 최측근으로 알려진 이지희 동작구 의원, 김 의원에게 지역구 의회 공천을 대가로 금품을 건넨 의혹을 받는 전직 동작구 의원 2명에 대해 출국금지 조처했다.
앞서 13일까지 김 의원과 관련해 경찰에 접수된 고발은 23건에 달한다. 의혹별로는 △공천 헌금 의혹 △차남 숭실대 편입 개입 의혹 △항공사 호텔 숙박권 수수·의전 요구 의혹(뇌물수수·청탁금지법 위반) △쿠팡 이직 전 보좌관 인사 불이익 요구·고가 식사 의혹(업무방해·청탁금지법 위반) △보좌진 텔레그램 대화 내용 무단 탈취 의혹(통신비밀보호법·정보통신망법 위반) 등 12건이다.
