李 “중국발 미세먼지 걱정 안 해” 11일만에…‘관심’ 위기경보 발령

충청-전북 15일 초미세먼지 ‘관심’ 발령
金총리, 비상저감조치 지시…10개월 만
李대통령, 앞서 중국서 “먼지 고민 덜어,
상하이 시장님 역할 때문, 매우 감사”
15일 충청과 전북에 초미세먼지 위기경보가 발령되자 김민석 국무총리가 긴급 대응을 지시했다. 이재명 대통령은 앞서 베이징과 상하이를 방문해 한국이 미세먼지 걱정을 덜었다며 중국의 저감 노력을 칭찬한 바 있다. 그로부터 불과 며칠만에 위기경보가 발령되면서 이 같은 발언이 다소 무색해졌다는 평가도 나온다.
이날 김 총리는 대전 세종 충북 충남 등 충청권 및 전북에 초미세먼지 위기경보 ‘관심’ 단계가 발령되자 관계부처와 지방정부에 비상저감조치를 철저히 시행하라고 긴급 지시했다. 비상저감조치가 시행된 것은 지난해 3월 11일 이후 약 10개월 만이다.
김 총리는 “기후부와 지방정부는 기존에 마련된 대응 매뉴얼 등에 따라 비상저감조치 발령 등 관련 조치를 신속하게 취하고 국민들께 충분히 안내하라”고 했다. 기후부, 국토부, 지방정부에는 석탄발전소 일부 가동제한, 공사장 및 사업장 배출감축, 5등급 차량 운행제한 등 비상저감조치 철저 시행을 주문했다. 교육부, 복지부, 지방정부에는 학생, 취약계층, 야외근무자의 보호 조치를 다하라고 당부했다.
미세먼지와 관련해 이 대통령은 중국을 국빈 방문했던 이달 4일 베이징에서 열린 재중 한국인 간담회에서 “제 기억으로는 1월만 되면 2∼3월 중국에서 미세먼지와 분진이 날아오는데 어떡하나’라는 게 대한민국의 가장 큰 현안이었다“고 말했다. 그러면서 ”이제 그런 걱정은 거의 하지 않게 됐다”며 “엄청난 발전”이라고 했다.
이 대통령은 이틀 뒤인 6일 청지닝 상하이시 당서기를 만나서도 “약간 개인적 요소일 수도 있긴 한데 대한민국이 봄철만 되면 미세먼지 때문에 엄청나게 고생하고 정치적 문제로까지 비화했는데 언젠가부터 이 미세먼지 문제가 많이 완화되거나, 요즘은 거의 문제가 되지 않을 정도가 돼서 우리의 고민거리를 덜었다”며 “시장님이 하신 역할 때문이라는 걸 알게 됐다. 매우 감사하다는 말씀을 따로 드리고 싶다”고 했다.
