양천구, 공항 이용료 지원 年 2→4회로 확대

항공소음 보상… 최대 6만8000원
서울 양천구는 공항소음대책지역 주민들을 대상으로 한 김포국제공항 이용료 지원 횟수를 올해부터 기존 연 2회에서 4회로 확대했다고 15일 밝혔다. 2024년 양천구가 수도권 최초로 도입한 김포국제공항 이용료 지원 사업은 공항 인근에 거주하며 만성적인 항공소음을 감내해 온 주민을 지원하기 위한 정책이다.
지원 대상은 공항소음대책지역 및 인근 지역에 거주하는 양천구민이다. 김포국제공항에서 출발하는 항공편을 이용할 때 국제선은 1만7000원, 국내선은 4000원을 1인당 연 4회, 최대 6만8000원까지 지원한다. 신청은 공항 이용일(탑승일)로부터 1년 이내에 양천구 공항소음대책 종합지원센터 홈페이지나 주소지 동 주민센터를 통해서 하면 된다.
김포국제공항이 인접한 양천구는 그동안 공항소음 피해 주민을 위한 다양한 사업을 추진해 왔다. 기초단체 최초로 공항소음대책지역의 재산세 감면을 시행했다. 공항소음대책 종합지원센터를 설립해 청력 정밀검사, 보청기 구입비 지원, 상담심리 서비스 등도 운영 중이다.
이기재 양천구청장은 “공항소음 피해는 단기간에 해소되기 어려운 만큼 일상에서 체감할 수 있는 지원이 중요하다”며 “피해 주민에게 실질적인 혜택이 제공될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.
한재희 기자 hee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0