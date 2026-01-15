연세대 총동문회, ‘2026 연세동문 세해인사의 밤’ 행사 개최

연세대 총동문회는 13일 서울 강남구 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈호텔 그랜드볼룸에서 ‘2026 연세동문 새해인사의 밤’ 행사를 열었다.
이날 행사에선 ㈜지누스 창업자인 이윤재 G&G스쿨 이사장이 ‘자랑스러운 연세인상’을 받았다. 또 ‘연세를 빛낸 동문상’은 오가실 연세대 간호학과 명예교수, 故 케빈 오록 경희대 명예교수, 안덕선 연세대 의과대학교수, 허인철 오리온그룹 부회장이 수상했다.
박종범 영산그룹 회장, 김동준 초록뱀미디어 대표이사, 천근아 연세대 의과대학 교수는 공로상 수상의 영예를 안았다. 이외에도 조현 외교부 장관, 임문영 국가인공지능전략위원회 상근부위원장, 손인혁 헌법재판소 사무처장, 임광현 국세청장, 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장, 원민경 성평등가족부 장관, 송경희 개인정보보호위원장이 축하패를 받았다.
이날 행사에선 이경률 연세대 총동문회장(SCL헬스케어 회장), 윤동섭 연세대 총장을 비롯해 총동문회 임원진과 연세대 부총장 등 관계자들이 참석했다.
정서영 기자 cero@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지